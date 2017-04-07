Синоптики предупредили киевлян о небольшие дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. По прогнозам синоптиков завтра в Киеве облачно с прояснениями, днем дождь. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Так, завтра, 8 апреля, в Киеве будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м / с.
Температура ночью 5-7 ° тепла, днем около 10 °.
В Киевской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м / с.
Температура ночью 3-8 ° тепла, днем 7-12 °.
Как сообщал УНН, завтра на территории Украины ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь.