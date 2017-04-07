Синоптики предупредили киевлян о небольшие дожди

Так, завтра, 8 апреля, в Киеве будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем ​​небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м / с.

Температура ночью 5-7 ° тепла, днем ​​около 10 °.

В Киевской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью умеренный, днем ​​небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м / с.

Температура ночью 3-8 ° тепла, днем ​​7-12 °.

Как сообщал УНН, завтра на территории Украины ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь.