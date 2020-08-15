Синоптики обіцяють потепління з наступного тижня

"У неділю та понеділок у Карпатському регіоні, у вівторок у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер слабкий", - повідомили синоптики.

За їхніми даними, температура найближчої доби вночі 8-13°, на узбережжі морів та Закарпатті 14-18°; вдень 22-28°, 17-18 серпня підвищення температури на 2-3°.