Синоптики обещают потепление на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Следующая неделя принесет в Украину незначительное потепление - температура воздуха повысится на 2-3 градуса. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В воскресенье и понедельник в Карпатском регионе, во вторник в западных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер слабый", - сообщили синоптики.
По их данным, температура в ближайшие сутки ночью 8-13°, на побережье морей и Закарпатье 14-18°; днем 22-28°, 17-18 августа повышение температуры на 2-3°.