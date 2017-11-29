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Син нардепа Попова та його приятель заздалегідь спланували пограбування магазину – суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Син нардепа Ігоря Попова разом із своїми спільником Владиславом Чобаном розробили спільний план пограбування магазину “Святковий” в Оболонському районі Києва. Про це йдеться у резолютивній частині рішення Оболонського райсуду Києва, передає кореспондент УНН.

“...(Богдан — ред.) Попов разом із своїми спільником Владиславом Чобаном розробили спільний план пограбування магазину „Святковий“ в Оболонському районі Києва, розподіливши між собою ролі. При цьому Попов, згідно цього плану, мав погрожувати предметом, схожим на пістолет (і зробив це) продавцеві магазину, а Чобан мав забрати (і забрав) гроші з каси”, — йдеться у рішенні.

При цьому, у документі зазначено також, що Чобан вдарив в обличчя жінку-продавця та вирвав у неї з вуха сережку.

“Попов був затриманий відвідувачами магазину на місці скоєння злочину, а Чобан згодом співробітниками поліції поблизу автостанції “Полісся”, — зазначено у документі.

Водночас в ухвалі суду щодо обрання запобіжного заходу Попову зазначається, що останній розкаюється у скоєнні злочину, є неповнолітнім, має постійне місце проживання, а прокуратурою не доведено існування обставин, за якими Попов може ухилятися від слідства, суду, чинити тиск на свідків чи потерпілих, або скоювати інші протиправні дії. Саме тому йому обрано більш м’який запобіжний захід.

Як повідомляв УНН, суд відправив сина нардепа Попова під домашній арешт.

Нагадаємо, 14-річний син народного депутата від Радикальної партії Ігора Попова затриманий за підозрою в скоєння пограбування.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбій" за фактом пограбування магазину в Оболонському районі двома підлітками, серед яких був 14-річний син народного депутата Ігоря Попова.

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