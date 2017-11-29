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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 76412 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 65943 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 73231 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 80792 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Сын нардепа Попова и его приятель заранее спланировали ограбление магазина - суд

Сын нардепа Попова и его приятель заранее спланировали ограбление магазина - суд

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сын нардепа Игоря Попова вместе со своими сообщником Владиславом Чобаном разработали совместный план ограбления магазина "Праздничный" в Оболонском районе Киева. Об этом говорится в резолютивной части решения Оболонского райсуда Киева, передает корреспондент УНН.

"... (Богдан - ред.) Попов вместе со своими сообщником Владиславом Чобаном разработали совместный план ограбления магазина "Праздничный" в Оболонском районе Киева, распределив между собой роли. При этом Попов, согласно этому плану, должен был угрожать предметом, похожим на пистолет (и сделал это) продавцу магазина, а Чобан должен был забрать (и забрал) деньги из кассы", - говорится в решении.

При этом в документе отмечено также, что Чобан ударил в лицо женщину-продавца и вырвал у нее из уха сережку.

"Попов был задержан посетителями магазина на месте совершения преступления, а Чобан впоследствии сотрудниками полиции возле автостанции "Полесье", - говорится в документе.

В то же время в постановлении суда об избрании меры пресечения Попову отмечается, что последний раскаивается в совершении преступления, является несовершеннолетним, имеет постоянное место жительства, а прокуратурой не доказано существование обстоятельств, по которым Попов может уклоняться от следствия, суда, оказать давление на свидетелей или потерпевших, или совершать другие противоправные действия. Именно поэтому ему избрана более мягкая мера пресечения.

Как сообщал УНН, суд отправил сына нардепа Попова под домашний арест.

Напомним, 14-летний сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова задержан по подозрению в совершении ограбления.

Столичная полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту ограбления магазина в Оболонском районе двумя подростками, среди которых был 14-летний сын народного депутата Игоря Попова.

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