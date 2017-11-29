Сын нардепа Попова и его приятель заранее спланировали ограбление магазина - суд

"... (Богдан - ред.) Попов вместе со своими сообщником Владиславом Чобаном разработали совместный план ограбления магазина "Праздничный" в Оболонском районе Киева, распределив между собой роли. При этом Попов, согласно этому плану, должен был угрожать предметом, похожим на пистолет (и сделал это) продавцу магазина, а Чобан должен был забрать (и забрал) деньги из кассы", - говорится в решении.

При этом в документе отмечено также, что Чобан ударил в лицо женщину-продавца и вырвал у нее из уха сережку.

"Попов был задержан посетителями магазина на месте совершения преступления, а Чобан впоследствии сотрудниками полиции возле автостанции "Полесье", - говорится в документе.

В то же время в постановлении суда об избрании меры пресечения Попову отмечается, что последний раскаивается в совершении преступления, является несовершеннолетним, имеет постоянное место жительства, а прокуратурой не доказано существование обстоятельств, по которым Попов может уклоняться от следствия, суда, оказать давление на свидетелей или потерпевших, или совершать другие противоправные действия. Именно поэтому ему избрана более мягкая мера пресечения.

Как сообщал УНН, суд отправил сына нардепа Попова под домашний арест.

Напомним, 14-летний сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова задержан по подозрению в совершении ограбления.

Столичная полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту ограбления магазина в Оболонском районе двумя подростками, среди которых был 14-летний сын народного депутата Игоря Попова.