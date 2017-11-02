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Сім'ям загиблих українських воїнів виплатили більше 1,5 млрд грн

Сім'ям загиблих українських воїнів виплатили більше 1,5 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сім’ям загиблих українських військовослужбовців, які віддали життя під час бойових дій з початку проведення антитерористичної операції виплачено більше 1,5 млрд гривень. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.

"Сім’ям військовослужбовців, які загинули під час бойових дій спочатку проведеня АТО виплачено більше 1,5 млрд грн. Майже 1,5 млрд грн матеріальної допомоги учасники АТО отримали у зв’язку з пораненнями та інвалідністю", - повідомив А.Лисенко.

За його словами, за весь час проведення АТО більше 35,5 тис. українських військовослужбовців отримали понад 165 млн грн за виконання бойових завдань.

"Зокрема, захисники України отримали більше 1,6 млн грн за знищену військову техніку противника, а також понад 8,5 грн за успішне виконання бойових завдань у складі підрозділу та майже 155 млн грн за безпосередню участь у бойових діях", - зазначив речник.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко віддав наказ Міністрові оборони Степану Полтораку виплатити премії військовослужбовцям, які перебувають на першій, другій та третій лініях на Сході України до Дня захисника вітчизни. 

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