Семьям погибших украинских воинов выплатили более 1,5 млрд грн

"Семьям военнослужащих, погибших во время боевых действий с начала проведеня АТО выплачено более 1,5 млрд грн. Почти 1,5 млрд грн материальной помощи участники АТО получили в связи с ранениями и инвалидностью", - сообщил А.Лысенко.

По его словам, за все время проведения АТО больше 35,5 тыс. украинских военнослужащих получили более 165 млн грн за выполнение боевых задач.

"В частности, защитники Украины получили более 1,6 млн грн за уничтоженную военную технику противника, а также более 8,5 грн за успешное выполнение боевых задач в составе подразделения и почти 155 млн грн за непосредственное участие в боевых действиях", - отметил спикер.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ министру обороны Степану Полтораку выплатить премии военнослужащим, находящимся на первой, второй и третьей линиях на Востоке Украины ко Дню защитника отечества.