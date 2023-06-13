Сили оборони відбили усі 14 атак рф в районі Мар’їнки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення. Українські військові відбили усі 14 атак російських окупантів в районі міста Мар’їнка. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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«Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Веселого та Роздолівки.
На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки та Білої Гори.
«Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки», - зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що на Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі 14 атак противника в районі міста Мар’їнка водночас ворог завдав авіаційного удару в межах населеного пункту.
Доповнення
Збройні Сили України та інші складові Сил оборони звільнили 7 населених пунктів.