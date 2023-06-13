Силы обороны отбили все 14 атак рф в районе Марьинки

Цитата

«Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 22 боевых столкновения», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого и Раздоловки.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки и Белой Горы.

«На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что на Марьинском направлении украинские защитники отбили все 14 атак противника в районе города Марьинка в то же время враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта.

Дополнение

Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны освободили 7 населенных пунктов.