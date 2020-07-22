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"Сі Бриз-2020": Неїжпапа перевірив роботу штабу керівництва навчань

"Сі Бриз-2020": Неїжпапа перевірив роботу штабу керівництва навчань

Київ • УНН

 • 16643 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа перевірив роботу штабу керівництва українсько-американського навчання "Сі Бриз-2020". Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У ході візиту очільник українських ВМС ознайомився з поточними завданнями повітряного та морського компонентів, заслухав доповідь керівника навчання від української сторони капітана 1 рангу Олексія Доскато щодо аналізу проведених заходів з розгортання і початку українсько-американського навчання та поспілкувався з представниками груп, які відповідають за планування і контроль виконання заходів за планом "Сі Бриз-2020", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що управління українсько-американським навчанням здійснюється шляхом дистанційної інтеграції штабів із застосуванням стандартів НАТО, що дозволяє досягнути повної взаємосумісності під час підготовки до проведення безпекової операції в морі та відпрацюванні заходів з протичовнової, протикорабельної, протиповітряної оборони, пошуково-рятувальних операцій, надання допомоги судну, що зазнало лиха тощо.

Також основними завданням перед керівництвом флотів та загалом перед державами-учасницями "Сі Бриз-2020" залишається забезпечення безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні та розвиток у практичній площині міжнародної військової співпраці задля миру та стабільності цивілізованих країн.

"По завершенню командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа відмітив належний рівень злагодженості як між особовим складом підрозділів інших видів і відомств, що долучились, так і представників держав-учасниць військових навчань", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Чорному морі стартували українсько-американські навчання Sea Breeze.

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