Швейцарія готується до нестачі електроенергії та газу через війну рф проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Швейцарія готується до нестачі електроенергії та газу через війну рф проти України, можливі перебої з постачанням газу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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«Майкл Франк, директор асоціації швейцарських електроенергетичних компаній VSE, заявив, що Швейцарія планує запровадити дедалі суворіші заходи щодо енергозбереження у разі потреби», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що спочатку уряд зробить запит на добровільні заходи щодо заощадження — кампанія з інформування громадськості має відбутися наступного місяця — потім він може обмежити другорядні види використання, такі як освітлення вітрин, використання мобільних обігрівачів або нічне освітлення, сказали на брифінгу в Берні.
Потім, в екстремальному сценарії, уряд може дати наказ приблизно 30 тисячам компаній заощадити до 30% енергоспоживання. За оцінкою, ці перші три фази можуть скоротити попит на електроенергію на 25-30%.
У крайньому випадку Берн може вимкнути частину енергомережі.
Високопосадовець комунального сектора заявив, що Швейцарія може вдатися до безперервного чотиригодинного відключення електроенергії в регіонах, якщо енергетична криза в Європі призведе до нестачі електроенергії взимку.
Доповнення
ЄС планує скоротити споживання газу на 15% до наступної весни, через побоювання, що росія може припинити постачання блакитного палива.