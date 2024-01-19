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Швеція купує новітні мобільні системи ППО малої дальності

Швеція купує новітні мобільні системи ППО малої дальності

Київ • УНН

 • 30916 перегляди

Компанія Saab отримала замовлення від Шведського агентства оборонних закупівель на виробництво систем протиповітряної оборони MSHORAD.

Компанія Saab отримала замовлення від агентства оборонних закупівель Швеції на виробництво нових систем протиповітряної оборони MSHORAD. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що мобільна система протиповітряної оборони малої дальності MSHORAD складається з бронеавтомобіля на даху якого встановлена пускова установка з трьома готовими до пострілу ракетами RBS-70 NG.

Ракета RBS-70 NG призначена для знищення низьколітних цілей та забезпечує можливість перехоплення на дальності до 9 км та висоті до 4 км

Разом з мобільною пусковою установкою до складу MSHORAD входить і мобільна радарна станція Giraffe 1X, яка забезпечує можливість пошуку повітряних цілей.

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Доповнення 

Відповідно до підписаного контракту, компанія Saab розпочне його виконання у 2024 році з завершенням постачання у 2026 році.

Вартість замовлення оцінюється в 20.6 мільйонів доларів США. У контракт також входить матеріально-технічна підтримка обладнання, навчання, а також відповідна інфраструктура.

Нагадаємо

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку та оборони Тьєррі Бретон планує виділення 3 мільярдів євро на нову програму нарощування виробництва оборонного обладнання.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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