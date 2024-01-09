Швеція перерахує приблизно 5 мільйонів доларів до фонду НАТО для допомоги Україні

Швеція внесе до фонду допомоги НАТО 50 мільйонів шведських крон (близько 5 мільйонів доларів) для підтримки України. Допомога буде спрямована на закупівлю, зокрема, військового обладнання, медикаментів та пального. Про це повідомляє пресслужба уряду Швеції, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, фонд допомоги НАТО Україні отримає 50 мільйонів шведських крон. Вони підуть на підтримку проектів яким бракує фінансування, такі як закупівля оборонного обладнання, палива, медикаментів та обладнання для розмінування.

Також Швеція перерахує 5 мільйонів шведських крон цільовому фонду НАТО з розбудови оборонного потенціалу для Молдови. Ці гроші будуть використані на закупівлю обладнання, навчання і підтримку реформ.

Ще 5 мільйонів шведських крон буде надано Грузії. Гроші підуть на проекти в таких сферах, як врегулювання криз, кібербезпека та обмін розвідданими.

Доповнення

У грудні в Швеції погодили виділення Україні зимового пакету допомоги для підтримки цивільної інфраструктури у 124 млн євро.

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