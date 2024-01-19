Швеция покупает новейшие мобильные системы ПВО малой дальности

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  133721 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  143133 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  136262 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  134780 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  133020 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  153338 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Швеция покупает новейшие мобильные системы ПВО малой дальности

Компания Saab получила заказ от Шведского агентства оборонных закупок на производство систем противовоздушной обороны MSHORAD.

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Швеция покупает новейшие мобильные системы ПВО малой дальности

Дело Гринкевичей: второго фигуранта тоже отправили под стражу

Фигуранта дела Гринкевичей взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере более 500 млн грн (165 126 прожиточных минимумов).

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Дело Гринкевичей: второго фигуранта тоже отправили под стражу

К "максимальной сдержанности" призывает Иран и Пакистан Глава ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Иран и Пакистан "проявлять максимальную сдержанность" после военных конфликтов между двумя странами. В ООН подчеркнули, что любые вопросы безопасности должны решаться мирным путем через диалог и сотрудничество.

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К "максимальной сдержанности" призывает Иран и Пакистан Глава ООН

"Придется привлекать наши войска для помощи союзникам по НАТО": Белый дом об угрозах от неодобрения "пакета" для Украины

Президент Джо Байден предупредил конгрессменов-республиканцев о потенциальных угрозах для США и их союзников, если не будет одобрен дополнительный пакет помощи Украине в размере 61 миллиард долларов.

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"Придется привлекать наши войска для помощи союзникам по НАТО": Белый дом об угрозах от неодобрения "пакета" для Украины

Партизаны зафиксировали переброску носителя сверхзвуковых ракет "Оникс" в оккупированном Крыму

По информации партизан, ракетный комплекс используется для поражения надводных кораблей различных классов и видов, а также наземных целей в условиях радиоэлектронного противодействия.

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Партизаны зафиксировали переброску носителя сверхзвуковых ракет "Оникс" в оккупированном Крыму

Правительство Румынии одобрило первый пакет мер по удовлетворению требований протестующих фермеров и дальнобойщиков - СМИ

Правительство Румынии объявило о мерах в ответ на протесты фермеров и водителей грузовиков против высоких затрат на ведение бизнеса. Среди них - компенсация убытков, вызванных конфликтом в Украине, и изменения в правила автомобильных перевозок.

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Правительство Румынии одобрило первый пакет мер по удовлетворению требований протестующих фермеров и дальнобойщиков - СМИ

Дело Гринкевичей: суд арестовал одного из фигурантов

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для фигуранта дела Гринкевичей с возможностью внесения залога в размере более 500 миллионов гривен.

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Дело Гринкевичей: суд арестовал одного из фигурантов

Россия впервые использовала для удара по Украине 4-тонную противокорабельную ракету П-35 - Defense Exspress

Как сообщается, Россия применила противокорабельную ракету P-35 из 60-х годов для удара по Украине, что стало первым известным случаем использования этой ракеты, сообщает Defense Express.

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Россия впервые использовала для удара по Украине 4-тонную противокорабельную ракету П-35 - Defense Exspress

На дороге во Львовской области произошла утечка соляной кислоты из автоцистерны

Во Львовской области произошла утечка соляной кислоты из автоцистерны. Спасатели собрали опасное вещество, а на цистерну наложили бандаж.

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На дороге во Львовской области произошла утечка соляной кислоты из автоцистерны

Сумщина: россияне обстреляли Белопольскую и Великописаревскую громады

Российские войска дважды за день обстреляли Белопольскую и Великописаревскую общины в Сумской области, Украина. Всего было зафиксировано восемь взрывов, в том числе из БПЛА и гранатометов СПГ-9.

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Сумщина: россияне обстреляли Белопольскую и Великописаревскую громады