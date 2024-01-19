Швеция покупает новейшие мобильные системы ПВО малой дальности

Компания Saab получила заказ от агентства оборонных закупок Швеции на производство новых систем противовоздушной обороны MSHORAD. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Детали

Отмечается, что мобильная система противовоздушной обороны малой дальности MSHORAD состоит из бронеавтомобиля на крыше которого установлена пусковая установка с тремя готовыми к выстрелу ракетами RBS-70 NG.

Ракета RBS-70 NG предназначена для уничтожения низколетящих целей и обеспечивает возможность перехвата на дальности до 9 км и высоте до 4 км

Вместе с мобильной пусковой установкой в состав MSHORAD входит и мобильная радарная станция Giraffe 1X, которая обеспечивает возможность поиска воздушных целей.

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Дополнение

Согласно подписанному контракту, компания Saab начнет его выполнение в 2024 году с завершением поставки в 2026 году.

Стоимость заказа оценивается в 20.6 миллионов долларов США. В контракт также входит материально-техническая поддержка оборудования, обучение, а также соответствующая инфраструктура.

Напомним,

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