Шукали Femen: Геращенко обурилась через принизливий огляд журналісток в Оболонському суді
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко обурилась через принизливий огляд журналісток в Оболонському районному суді Києва, який влаштували правоохоронці, намагаючись виявити активісток Femen. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Фемен”, звичайно, доклали всіх зусиль, аби дискредитувати саму ідею жіночого руху. Іх дії- це постійна непристояна й низькопробна провокація. Але це аж ніяк не виправдовує ті служби, які перестаралися й примушували журналісток проходити принизливий огляд“, — написала Геращенко.
Крім того вона також поширила заяву МФО “Рівні можливості”, яка також засуджує подібні дії правоохоронців та закликає вибачитись.
"МФО "Рівні можливості"/Equal Opportunities Caucus засуджує ганебне порушення прав людини в Оболонському районному суді міста Києва, яке відбулось під час допиту свідків у справі Януковича“, — йдеться у повідомленні.
У заяві також зазначено, що на сьогоднішньому засіданні Оболонського райсуду вжиті так звані “заходи безпеки” стосувалися винятково жінок-журналісток, які заходили до суду за редакційними посвідченнями, і відбувалися із порушенням вимог до порядку проведення заходів особистого огляду та зухвалим поводженням зі сторони правоохоронних органів.
“МФО „Рівні можливості“ засуджує ці акти приниження жінок, яких змушували не тільки знімати верхній одяг, а й оголюватися у туалеті! Такі дії зі сторони Національна поліція України є неприпустимими та вимагають публічних пояснень та вибачень”, — йдеться у тексті заяви.
Нагадаємо, сьогодні в Оболонський суд в якості свідка мав прибути Президент України Петро Порошенко. Проте згодом було ухвалено рішення і Глава держави дав свідчення у режимі відеоконференції.