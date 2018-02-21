Искали Femen: Геращенко возмутилась из-за унизительного осмотра журналисток в Оболонском суде
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко возмутилась из-за унизительного осмотра журналисток в Оболонском районном суде Киева, который устроили правоохранители, пытаясь выявить активисток Femen. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Фемен", конечно, приложили все усилия, чтобы дискредитировать саму идею женского движения. Их действия - это постоянная неприличная и низкопробная провокация. Но это отнюдь не оправдывает те службы, которые перестарались и заставляли журналисток проходить унизительный осмотр", - написала Геращенко.
Кроме того, она также распространила заявление МФО "Равные возможности", которое также осуждает подобные действия правоохранительных органов и призывает извиниться.
"МФО "Равные возможности"/ Equal Opportunities Caucus осуждает позорное нарушение прав человека в Оболонском районном суде города Киева, которое состоялось во время допроса свидетелей по делу Януковича", - говорится в сообщении.
В заявлении также отмечается, что на сегодняшнем заседании Оболонского райсуда приняты так называемые "меры безопасности" касались исключительно женщин-журналисток, которые заходили в суд по редакционным удостоверениям, и происходили с нарушением требований к порядку проведения мероприятий личного досмотра и дерзким обращением с стороны правоохранительных органов.
"МФО "Равные возможности" осуждает эти акты унижения женщин, которых заставляли не только снимать верхнюю одежду, но и обнажаться в туалете! Такие действия со стороны Национальной полиции Украина недопустимы и требуют публичных объяснений и извинений", - говорится в тексте заявления.
Напомним, сегодня в Оболонский суд в качестве свидетеля должен был прибыть Президент Украины Петр Порошенко. Однако впоследствии было принято решение и Глава государства дал показания в режиме видеоконференции.