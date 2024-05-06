Штампують "кадри" для "адміністрацій" та "міністерств" на кількатижневих курсах: на окупованих територіях бракує "чиновників"
Київ • УНН
Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях України готує тисячі людей на короткострокових курсах для того, щоб вони стали управлінцями та державними службовцями в псевдореспубліках, поглиблюючи кризу управління та брак кваліфікованих кадрів.
Через брак кадрів державного управління на тимчасово окупованих територіях України окупаційна влада запровадила практику курсів для майбутніх управлінців. Як повідомили у Центрі національного спротиву, достатньо кількох тижнів навчання аби очолити адміністрацію чи стати членом уряду псевнореспубліки, передає УНН.
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За даними Центру, тільки за минулий рік на тимчасово окупованій Луганщині за участі та сприянні російської академії народного господарства та державної служби було підготовлено 6 тисяч фахівців "державного управління" та "народного господарства" шляхом кількатижневих курсів.
У 2024 році розпочався другий етап навчання таких "фахівців". Цього року планується вишколити щонайменше сім тисяч управлінців.
"Про якість таких спеціалістів говорити, мабуть, буде зайве. Отож, до гуманітарної кризи через брак лікарів, вчителів, комунальників додалася ще й криза "державного" управління окупаційних адміністрацій", - йдеться у повідомленні.
У Центрі нагадали усім колаборантам та тим, хто співпрацює з ворогом, що за таку "діяльність" можна потрапити за грати відповідно до чинного законодавства України.