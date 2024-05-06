Штампуют "кадры" для "администраций" и "министерств" на курсах: на оккупированных территориях не хватает "чиновников"

Из-за нехватки кадров государственного управления на временно оккупированных территориях Украины оккупационная власть ввела практику курсов для будущих управленцев. Как сообщили в Центре национального сопротивления, достаточно нескольких недель обучения, чтобы возглавить администрацию или стать членом правительства псевдореспублики, передает УНН.

Детали

По данным Центра, только за прошлый год на временно оккупированной Луганщине при участии и содействии российской академии народного хозяйства и государственной службы было подготовлено 6 тысяч специалистов "государственного управления" и "народного хозяйства" путем курсов. которые длились несколько недель.

В 2024 году начался второй этап обучения таких "специалистов". В этом году планируется вышколить не менее семи тысяч управленцев.

"О качестве таких специалистов говорить, пожалуй, будет излишне. Итак, к гуманитарному кризису из-за нехватки врачей, учителей, коммунальщиков добавился еще и кризис "государственного" управления оккупационных администраций", - говорится в сообщении.

В Центре напомнили всем коллаборационистам и тем, кто сотрудничает с врагом, что за такую "деятельность" можно попасть за решетку в соответствии с действующим законодательством Украины.