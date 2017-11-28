Штаб АТО: бойовики готують диверсії у звільнених ЗСУ селищах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Російсько-окупаційні війська готують диверсії та збройні провокації у селищах, які нещодавно Збройні сили України повернули під контроль українського уряду, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Штабом АТО отримано інформацію щодо підготовки диверсійних і збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ у районі населених пунктів: Доломітне, Травневе, Гладосове", - йдеться в повідомленні.
У штабі зазначили, що Збройні Сили України готові адекватно відреагувати, відповідь буде жорсткою.
Як повідомляв УНН, під Горлівкою ЗСУ взяли під контроль два села, розташовані у "сірій зоні".