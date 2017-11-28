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Штаб АТО: бойовики готують диверсії у звільнених ЗСУ селищах

Київ • УНН

 • 9594 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Російсько-окупаційні війська готують диверсії та збройні провокації у селищах, які нещодавно Збройні сили України повернули під контроль українського уряду, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

"Штабом АТО отримано інформацію щодо підготовки диверсійних і збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ у районі населених пунктів: Доломітне, Травневе, Гладосове", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що Збройні Сили України готові адекватно відреагувати, відповідь буде жорсткою.

Як повідомляв УНН, під Горлівкою ЗСУ взяли під контроль два села, розташовані у "сірій зоні".

Українські Національні Новини

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