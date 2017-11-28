Штаб АТО: боевики готовят диверсии в освобожденных ВСУ поселках
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Российско-оккупационные войска готовят диверсии и вооруженные провокации в поселках, которые недавно Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинского правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Штабом АТО получена информация о подготовке диверсионных и вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск в районе населенных пунктов: Доломитное, Майское, Гладосово", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что Вооруженные Силы Украины готовы адекватно отреагировать, ответ будет жестким.
Как сообщал УНН, Горловкой ВСУ взяли под контроль два села, расположенные в "серой зоне".