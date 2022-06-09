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Шольц побоюється затяжної війни в Україні

Шольц побоюється затяжної війни в Україні

Київ • УНН

 • 126083 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц побоюється, що війна в Україні затягнеться. Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції Antenne Bayern, пише УНН з посиланням на Bild.

Цитата

За словами Шольца, російський диктатор володимир путін ще не зрозумів, що його план не спрацює.

“Не зумівши захопити всю Україну і відвівши свої війська під Київ, він зараз бомбардує райони на сході, особливо Донбас, і, мабуть, вважає, що якщо він там все розбомбить, то потім це може стати частиною російської імперії”, — сказав він.

Деталі

Економічні санкції, введені Заходом, суттєво обмежили можливості розвитку росії, заявив канцлер.

“І він (путін — ред.) не позбудеться їх, не зробивши те, про що ми його весь час просимо, а саме — вивести свої війська і домовитися про справедливий мир з Україною”, — додав канцлер.

Раніше

Як писав УНН, не дивлячись на заяви канцлера, Німеччина за останні кілька тижнів не відправила Україні жодного озброєння.

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