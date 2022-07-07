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Шольц: Німеччина готова надати гарантії безпеки для України, але не такі ж, як у НАТО

Шольц: Німеччина готова надати гарантії безпеки для України, але не такі ж, як у НАТО

Київ • УНН

 • 212217 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, відповідаючи на запитання депутатів у Бундестазі, заявив, що Німеччина готова пообіцяти Україні гарантії безпеки та обговорює їхній формат з іншими країнами, але вони не будуть такими ж, як у НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Деталі 

Як зазначається, Шольц пообіцяв надати Україні довгострокові гарантії безпеки, але не автоматичну військову допомогу в разі нападу. Наразі Берлін обговорює з іншими державами та Україною, який саме вигляд такі гарантії можуть мати.

Канцлер наголошує, що, очевидно, гарантії не можуть бути такими ж, як прописано у Статті 5 договору НАТО, в якій ідеться про те, що напад на одну країну є нападом на всі країни Альянсу. Він вважає, що, найімовірніше, вони мають бути "адаптовані до конкретної ситуації".

Більше деталей Шольц не надав, але зазначив, що можна використати "високоефективні санкції" проти росії.

Нагадаємо 

Як заявив президент України Володимир Зеленський під час участі у 26-му щорічному урядовому круглому столі The Economist "Антитези, трансформації, досягнення в мінливому світі" Україна потребує такої системи гарантій безпеки, яка зможе бути дієвою навіть без членства в НАТО. Головна мета – щоб не було сірої безпекової зони.

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