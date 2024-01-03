Шмигаль: Україна цього року розраховує на стабільну допомогу партнерів, потреба - понад 37 млрд доларів
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що країна потребує понад 37 мільярдів доларів зовнішньої допомоги цього року
Україна цього року розраховує на стабільну та своєчасну допомогу партнерів, на цей рік потреби зовнішнього фінансування становлять понад 37 млрд дол. Про це заявив у середу Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише УНН.
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Шмигаль повідомив, що 42,6 млрд доларів зовнішнього фінансування залучено у 2023 році. З них 27% - це грантові кошти. Лідери підтримки незмінні: ЄС, США, МВФ, Японія, Канада, Велика Британія, Світовий банк.
Потреби на цей рік - понад 37 млрд доларів. Розраховуємо на ритмічну, стабільну та своєчасну допомогу партнерів
Водночас, з його слів, Україна неухильно підвищує власні бюджетні надходження, насамперед митні та податкові. "Більше ніж 1,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів надійшло до загального фонду держбюджету минулого року", - зазначив Прем'єр.
"Усі ці кошти ми спрямовуємо на безпеку та оборону. Понад 750 млрд грн цього року плануємо витратити на виплати військовослужбовцям. Більше ніж 265 млрд грн - на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння", - вказав він.
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