Шмигаль: Україна цього року розраховує на стабільну допомогу партнерів, потреба - понад 37 млрд доларів

Україна цього року розраховує на стабільну та своєчасну допомогу партнерів, на цей рік потреби зовнішнього фінансування становлять понад 37 млрд дол. Про це заявив у середу Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише УНН.

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Шмигаль повідомив, що 42,6 млрд доларів зовнішнього фінансування залучено у 2023 році. З них 27% - це грантові кошти. Лідери підтримки незмінні: ЄС, США, МВФ, Японія, Канада, Велика Британія, Світовий банк.

Потреби на цей рік - понад 37 млрд доларів. Розраховуємо на ритмічну, стабільну та своєчасну допомогу партнерів - сказав Шмигаль.

Водночас, з його слів, Україна неухильно підвищує власні бюджетні надходження, насамперед митні та податкові. "Більше ніж 1,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів надійшло до загального фонду держбюджету минулого року", - зазначив Прем'єр.

"Усі ці кошти ми спрямовуємо на безпеку та оборону. Понад 750 млрд грн цього року плануємо витратити на виплати військовослужбовцям. Більше ніж 265 млрд грн - на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння", - вказав він.

Шмигаль: український ОПК торік наростив виробничі потужності втричі, ціль цього року - зростання вшестеро