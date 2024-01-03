Шмигаль: український ОПК торік наростив виробничі потужності втричі, ціль цього року - зростання вшестеро

Український ОПК у 2023 році наростив виробничі потужності втричі, і ціль на 2024 рік – зростання вшестеро. Про це заявив у середу Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише УНН.

Виробничі потужності українського ОПК у 2023 році зросли втричі. Амбітна ціль на поточний рік – зростання ушестеро - сказав Шмигаль.

З його слів, понад 265 млрд грн цього року планують витратити на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння, понад 750 млрд грн - на виплати військовослужбовцям.

Шмигаль очікує позитивних результатів щодо спрямування заморожених активів рф на відновлення України цього року