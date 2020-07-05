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Шмигаль на Донеччині відкрив меморіальну стелу та вручив держнагороди військовим

Шмигаль на Донеччині відкрив меморіальну стелу та вручив держнагороди військовим

Київ • УНН

 • 13482 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль урочисто відкрив меморіальну стелу на території військової частини №3035 Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України та вручив бійцям держнагороди. Про це повідомляє УНН із посиланням на департамент комунікацій секретаріату Кабінету Міністрів України.

Під час урочистостей прем'єр-міністр поклав квіти до стели "Вічна пам'ять героям!", на якій викарбувані імена 89 героїв військових частини №3027, 3035 та 3057, які віддали своє життя за незалежність та цілісність України. Учасники урочистостей вшанували хвилиною мовчання пам'ять воїнів, які загинули за незалежність та цілісність України", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль нагадав, що за шість років війни 912 військовослужбовців Національної гвардії України були поранені, захищаючи територіальну цілісність нашої держави, 229 бійців загинули у боях з терористами.

Також очільник уряду вручив військовослужбовцям Нацгвардії України державні нагороди, заохочувальні грамоти та відзнаки, подяки прем'єр-міністра та інші нагороди, а також ознайомився з матеріально-технічною базою та умовами служби у військовій частині №3035 її технікою та озброєнням.

Зазначається, що в урочистостях також взяли участь також інші посадовці. Зокрема, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. 

Нагадаємо, що раніше посли чотирьох країн ЄС на горі Карачун вшанували пам'ять визволителів Слов’янська.

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