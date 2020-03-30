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Шмигаль пояснив відставку Ємця та Уманського

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Ілля Ємець та Ігор Уманський здатні реалізовувати довгострокові реформи, але наразі Україна вимагає швидких дій. Про це написав у Telegram-каналі Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи відставку двох міністрів, передає УНН.

"Наш Кабінет Міністрів працює менше місяця, проте виклики, з якими ми стикнулися, не відчував на собі жоден Уряд за останні роки. Під час режиму надзвичайної ситуації один день рахується за місяць. Ілля Ємець та Ігор Уманський професіонали, які здатні реалізовувати довгострокові реформи. Але наразі країна вимагає швидких дій. Саме тому було прийнято рішення подати до Верховної Ради постанови про звільнення міністра охорони здоров’я та міністра фінансів", - написав Прем’єр.

Він висловив сподівання, Ємець і Уманський надалі продовжать допомагати команді.

Нагадаємо, раніше сьогодні Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови № 3281 про звільнення Ігоря Уманського з посади міністра фінансів України.

Крім того, 30 березня Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №3283 про звільнення Іллі Ємця з посади Міністра охорони здоров’я України.

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