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Шмигаль повідомив, коли в Україні запровадять повний локдаун

Шмигаль повідомив, коли в Україні запровадять повний локдаун

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Поки є альтернативні рішення, до тих пір повний локдаун в Україні не буде запроваджено. Про це заявив під час виступу у парламенті прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"В останні два-три місяці спостерігалося відновлення експорту, відновлення споживання, зростання будівництва, покращення ситуації у промисловості. У третьому кварталі, у порівнянні з другим, економіка зросла на 8,5%. Це позитивний сигнал і сценарій відновлення. Тому ми говоримо, що рішення про повний локдаун не буде запроваджено до тих пір, поки у нас є альтернатива. Але над цією альтернативою необхідно працювати всім разом. І досягти, хоча б, плато — зупинки й зростання епідемії", - зазначив очільник Кабміну.

Шмигаль заявив, що взимку Україну чекають "складні часи".

"Основне завдання "карантину вихідного дня" — зробити так, щоб ми вийшли на плато за кількістю захворівших”, - підсумував прем'єр.

Нагадаємо, що у верхівці ВР назвали локдаун вихідного дня "великою дурнею".

Додамо, що за словами Шмигаля, економіка України не витримає повного "локдауну" для нерозповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 557 тис. випадків COVID-19, за добу - 11 968.

Українські Національні Новини

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