Шмигаль обговорив з послами G7 місцеві вибори в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Відбулась зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з послами країн "Групи семи" (G7) в Україні. Співрозмовники, зокрема, обговорили тему місцевих виборів та заходи у боротьбі з COVID-19. Про це йдеться у заяві дипломатів, передає УНН.
"Під час зустрічі з Прем'єр-міністром Шмигалем посли країн G7 дізналися про пріоритети державної політики, обговорили тему місцевих виборів, заходи у боротьбі з COVID-19. Підкреслили важливу роль оборонної промисловості, корпоративного управління, реформи судсистеми, незалежних антикорупційних установ", - зазначають посли.
Про зустріч повідомив і сам Прем’єр, відзначивши її важливість.
"Зустрічі з послами країн G7 для мене особливо важливі, адже підтримка від надійних друзів України заряджає на плідну роботу. Вдячний нашим партнерам за конструктивний діалог та обмін думками щодо актуальних питань», - написав Прем’єр у себе в Twitter.
Нагадаємо, раніше сьогодні посли вказали на необхідність відбору керівників українських антикорупційних органів через прозорі й політично нейтральні процедури відбору.