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Шмигаль обговорив з послами G7 місцеві вибори в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Відбулась зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з послами країн "Групи семи" (G7) в Україні. Співрозмовники, зокрема, обговорили тему місцевих виборів та заходи у боротьбі з COVID-19. Про це йдеться у заяві дипломатів, передає УНН.

Шмигаль обговорив з послами G7 місцеві вибори в Україні

"Під час зустрічі з Прем'єр-міністром Шмигалем посли країн G7 дізналися про пріоритети державної політики, обговорили тему місцевих виборів, заходи у боротьбі з COVID-19. Підкреслили важливу роль оборонної промисловості, корпоративного управління, реформи судсистеми, незалежних антикорупційних установ", - зазначають посли.

Про зустріч повідомив і сам Прем’єр, відзначивши її важливість.

"Зустрічі з послами країн G7 для мене особливо важливі, адже підтримка від надійних друзів України заряджає на плідну роботу. Вдячний нашим партнерам за конструктивний діалог та обмін думками щодо актуальних питань», - написав Прем’єр у себе в Twitter.

Нагадаємо, раніше сьогодні посли вказали на необхідність відбору керівників українських антикорупційних органів через прозорі й політично нейтральні процедури відбору.

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