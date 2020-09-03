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Посли G7 вказали на необхідність прозорого відбору керівників антикорупційних органів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Посли країн "Групи семи" (G7) в Україні вказали на необхідність відбору керівників українських антикорупційних органів через прозорі й політично нейтральні процедури відбору. Про це йдеться у заяві дипломатів, передає УНН.

Посли G7 вказали на необхідність прозорого відбору керівників антикорупційних органів

"Посли країн G7 підкреслюють необхідність відбору керівників антикорупційних установ через прозорі, засновані на досягненнях та політично нейтральні процедури відбору", - вказано в заяві послів G7.

Вони також зауважили, що незалежність цих установ є елементом міжнародних зобов'язань України і підтримки з боку міжнародних фінансових установ.

"Посли країн G7 послідовно підтримують антикорупційні інституції в Україні, яким має бути надана можливість самостійно виконувати свою роботу, маючи необхідні повноваження і ресурси для ефективного розслідування, переслідування і засудження винних у корупції. Забезпечення незалежності, цілісності та міцного правового статусу цих установ є важливим елементом міжнародних зобов'язань України, зокрема в рамках співпраці з ЄС і постійної підтримки з боку міжнародних фінансових установ. Це важливо для якості життя українських громадян, а також для ділового та інвестиційного клімату в Україні", - сказано у заяві дипломатів.

Нагадаємо, 21 серпня Назар Холодницький звільнився з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за власним бажанням.

Уже 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро. Після цього в Офісі Президента заявили, що нового директора НАБУ оберуть на прозорому конкурсі.

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