Посли G7 вказали на необхідність прозорого відбору керівників антикорупційних органів

"Посли країн G7 підкреслюють необхідність відбору керівників антикорупційних установ через прозорі, засновані на досягненнях та політично нейтральні процедури відбору", - вказано в заяві послів G7.

Вони також зауважили, що незалежність цих установ є елементом міжнародних зобов'язань України і підтримки з боку міжнародних фінансових установ.

"Посли країн G7 послідовно підтримують антикорупційні інституції в Україні, яким має бути надана можливість самостійно виконувати свою роботу, маючи необхідні повноваження і ресурси для ефективного розслідування, переслідування і засудження винних у корупції. Забезпечення незалежності, цілісності та міцного правового статусу цих установ є важливим елементом міжнародних зобов'язань України, зокрема в рамках співпраці з ЄС і постійної підтримки з боку міжнародних фінансових установ. Це важливо для якості життя українських громадян, а також для ділового та інвестиційного клімату в Україні", - сказано у заяві дипломатів.

Нагадаємо, 21 серпня Назар Холодницький звільнився з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за власним бажанням.

Уже 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро. Після цього в Офісі Президента заявили, що нового директора НАБУ оберуть на прозорому конкурсі.