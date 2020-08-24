Шість держав підтримали санкції ЄС проти РФ через анексію Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Шість європейських країн підтримали рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти Росії по Криму. Про це повідомляється на сайті Євроради, передає УНН.
Йдеться про країни — кандидатів на вступ до ЄС Чорногорії і Албанії, країнах — членах Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегії та Ісландії, а також про Україну і Грузію.
18 червня ЄС продовжив на рік санкції проти Росії через анексію Криму — обмеження будуть діяти до 23 червня 2021 року.
Обмежувальні заходи включають заборону на імпорт товарів з Криму в країни Євросоюзу. Також заборонені інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги на півострові. Крім того, під обмеження потрапляє експорт деяких товарів і технологій для кримських компаній. ЄС не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Росією.
Пізніше Євросоюз продовжив секторальні економічні санкції проти Росії ще на півроку, до 31 січня 2021 року через події на Донбасі.
Зазначені шість країн уже підтримували продовження обмежень щодо Росії через анексії Криму, введених в 2014 році.