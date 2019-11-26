Шевченко потрапив до десятки кращих тренерів збірних року в світі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала десятку кращих наставників світу за роботою на тренерських постах в 2019-му році, повідомляє УНН з посиланням на сайт IFFHS.
Восьмий рядок обійняв наставник Української дорослої збірної Андрій Шевченко в активі якого 41 бал. Фахівець розмістився між Роберто Манчіні з Італії – 7-й (42 бали) і Рікардо Гарекою з Перу – 9-й (22).
Найвищий рядок посів Фернанду Сантуш (112) з Португалії, який привів національну команду до перемоги у Лізі націй УЄФА в червні 2019 року. За ним йде Тіте з Бразилії (102) та Роберто Мартінес з Бельгії (97).
Примітно, що 41 бал Шевченка стало новим рекордом для України. Раніше максимальну кількість балів здобував у 2005 році Олег Блохін (28).
Також додамо, даний рейтинг був оформлений за результатами голосування членів IFFHS (90 країн світу).
Нагадаємо, тренер національної збірної України Андрій Шевченко ввійшов в ТОП-20 ста найвеличніших футболістів ХХІ століття.