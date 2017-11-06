Шестеро осіб госпіталізовані внаслідок ДТП на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Вночі 5 листопада у селі Терново на Закарпатті зіткнулися два легкові автомобілі. Внаслідок ДТП шестеро осіб опинилися у лікарні. Про це повідомили у відділі комунікації Закарпатської області, передає УНН.
“Вчора, 5 листопада, уночі у селі Терново не розминулися два авто. Рухаючись вулицею Центральною, зіткнулися „Opel Omega“ і „ВАЗ −2107“. Внаслідок аварії, до лікарні госпіталізували шістьох осіб. Пасажирка іномарки у результаті отриманих травм опинилася у реанімації, четверо осіб, включаючи водіїв автомобілів, перебувають у травматології і ще одна пасажирка „ВАЗ-2107“ — потрапила до хірургічного відділення районної лікарні”, — йдеться у повідомленні поліції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до травмування потерпілих). Правоохоронці з’ясовують обставини аварії. Слідство триває.
Нагадаємо, 6 листопада у центрі Житомира внаслідок ДТП загинуло двоє людей.