Шестеро осіб госпіталізовані внаслідок ДТП на Закарпатті

“Вчора, 5 листопада, уночі у селі Терново не розминулися два авто. Рухаючись вулицею Центральною, зіткнулися „Opel Omega“ і „ВАЗ −2107“. Внаслідок аварії, до лікарні госпіталізували шістьох осіб. Пасажирка іномарки у результаті отриманих травм опинилася у реанімації, четверо осіб, включаючи водіїв автомобілів, перебувають у травматології і ще одна пасажирка „ВАЗ-2107“ — потрапила до хірургічного відділення районної лікарні”, — йдеться у повідомленні поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до травмування потерпілих). Правоохоронці з’ясовують обставини аварії. Слідство триває.

Нагадаємо, 6 листопада у центрі Житомира внаслідок ДТП загинуло двоє людей.