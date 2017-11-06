Шесть человек госпитализированы в результате ДТП на Закарпатье

"Вчера, 5 ноября, ночью в селе Терновая не разминулись два автомобиля. Двигаясь по улице Центральной, столкнулись "Opel Omega" и "ВАЗ -2107". В результате аварии, в больницу госпитализировали шестерых человек. Пассажирка иномарки в результате полученных травм оказалась в реанимации, четверо человек, включая водителей автомобилей, находящихся в травматологии и еще одна пассажирка "ВАЗ-2107" - попала в хирургическое отделение районной больницы ", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил дорожного движения, которые привели к травмированию потерпевших). Правоохранители выясняют обстоятельства аварии. Следствие продолжается.

Напомним, 6 ноября в центре Житомира в результате ДТП погибли два человека .