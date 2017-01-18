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Шахрайці, яка вдавала переселенку, оголосили підозру на Волині

Шахрайці, яка вдавала переселенку, оголосили підозру на Волині

Київ • УНН

 • 7235 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Шахрайці, яка вдавала із себе переселенку із зони АТО й отримувала грошову допомогу, оголошено про підозру на Волині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Встановлено, що жінка з лютого 2009 року проживала на Волині й працювала медсестрою у Волинській обласній клінічній лікарні.

Проте, вирішивши скористатись наявною у неї донецькою "пропискою", у грудні 2014 року вона подала документи про взяття її на облік як особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції, та тричі з того часу по грудень 2015 року подавала заяви для призначення щомісячної адресної допомоги.

На підставі цих документів жінці було призначено та виплачено грошові кошти для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг в сумі майже 14 тис. грн.

Нині їй оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст.190 КК (шахрайство) України.

Досудове розслідування у провадженні триває.

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