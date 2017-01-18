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Мошеннице, которая притворялась переселенкой, объявили подозрение в Волынской области

Мошеннице, которая притворялась переселенкой, объявили подозрение в Волынской области

Киев • УНН

 • 7235 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Мошеннице, которая притворялась переселенкой из зоны АТО и получала денежную помощь, объявлено о подозрении в Волынской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

Установлено, что женщина с февраля 2009 года проживала в Волынской области и работала медсестрой в Волынской областной клинической больнице.

Однако, решив воспользоваться имеющейся у нее донецкой "пропиской", в декабре 2014 года она подала документы о взятии ее на учет в качестве лица, перемещенного с временно оккупированной территории Украины, района проведения антитеррористической операции, и трижды с тех пор по декабрь 2015 года подавала заявления для назначения ежемесячной адресной помощи.

На основании этих документов женщине были назначены и выплачены денежные средства для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг в сумме почти 14 тыс. грн.

Ей объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст.190 УК (мошенничество) Украины.

Досудебное расследование в производстве продолжается.

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