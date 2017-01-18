Мошеннице, которая притворялась переселенкой, объявили подозрение в Волынской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Мошеннице, которая притворялась переселенкой из зоны АТО и получала денежную помощь, объявлено о подозрении в Волынской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Установлено, что женщина с февраля 2009 года проживала в Волынской области и работала медсестрой в Волынской областной клинической больнице.
Однако, решив воспользоваться имеющейся у нее донецкой "пропиской", в декабре 2014 года она подала документы о взятии ее на учет в качестве лица, перемещенного с временно оккупированной территории Украины, района проведения антитеррористической операции, и трижды с тех пор по декабрь 2015 года подавала заявления для назначения ежемесячной адресной помощи.
На основании этих документов женщине были назначены и выплачены денежные средства для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг в сумме почти 14 тыс. грн.
Ей объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст.190 УК (мошенничество) Украины.
Досудебное расследование в производстве продолжается.