Сейм Польщі засудив насильство з боку білоруської влади
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У резолюції, ухваленій у п’ятницю шляхом акламації, Сейм Польщі засудив застосування жорстокого насильства та масових репресій владою Олександра Лукашенка та попросив уряд про можливість швидко приймати біженців із Білорусі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Польське радіо.
“Маючи на увазі спільну боротьбу поляків і білорусів за свободу і демократію, особливо в соту річницю Варшавської битви 1920 року, залишаючись вірними традиції "Солідарності“ у 40-у річницю її заснування, Сейм Республіки Польща рішуче засуджує застосування жорстокого насильства та масових репресій з боку влади Аляксандра Лукашенка проти білоруського суспільства та фальсифікації результатів президентських виборів у Республіці Білорусь 9 серпня 2020 року”, — йдеться у резолюції.
Додається, що внаслідок безпрецедентного масштабу жорстокого насильства щодо білоруських громадян загинули дві людини, кілька сотень отримали поранення, понад 7000 були заарештовані або затримані, а величезна кількість учасників мирних акцій протесту була побита офіцерами ОМОН, міліцією та спецпідрозділами.
Крім того Сейм, як зазначається у резолюції, — перед “драматичною ситуацією” хоче “запевнити всіх білорусів у солідарності та підтримці”.
“Ми наполегливо вимагаємо від влади в Мінську негайно звільнити всіх заарештованих і припинити репресії та насильство проти суспільства”, — йдеться у резолюції.
Сейм також просив уряд розпочати надання гуманітарної допомоги жертвам переслідування в Білорусі та “створити можливість швидкого прийняття політичних біженців із Білорусі”.
“Сейм Республіки Польща закликає Європейський парламент, Європейську раду та Європейську комісію прийняти рішучі дії задля підтримки білоруського громадянського суспільства”, — йдеться у резолюції.
Як повідомляв УНН, в Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту через результати виборів президента країни.
Нагадаємо, у Білорусі триває загальнонаціональний страйк, працівники підприємств в Мінську та інших містах масово залишають робочі місця.