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СЕТАМ роздає ікони

СЕТАМ роздає ікони

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Релігійні організації можуть безкоштовно отримати ікони, які були арештовані рішенням суду. Про безкоштовну роздачу ікон оголосило ДП "СЕТАМ". Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення підприємства.

"Пам’ятаєте ми розповідали про арештовані церкви, які торгувалися на СЕТАМі? І цей відомий заголовок в інтерв’ю нашого гендиректора Віктора Вишньова для УНН — Українські Національні Новини — “СЕТАМ у нас немає нічого святого”.

Тож ми виправляємося. Віддаємо одразу 7267 ікон і іконок безоплатно! Майно було конфісковано за порушення митних правил. Звертайтеся за вказаною в оголошенні адресою до 8 лютого 2020 року

Повідомлення про безоплатну передачу:
https://setam.net.ua/freetransfer/povidomlennya-pro-mayno-dlya-bezoplatnoi-peredachi-102325
https://setam.net.ua/freetransfer/povidomlennya-pro-mayno-dlya-bezoplatnoi-peredachi-102324

Релігійні організації можуть подавати заявки на отримання майна", — повідомили на підприємстві.

На сайті СЕТАМ оприлюднений перелік майна, яке вони планують передати.

Українські Національні Новини

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