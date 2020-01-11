СЕТАМ роздає ікони
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Релігійні організації можуть безкоштовно отримати ікони, які були арештовані рішенням суду. Про безкоштовну роздачу ікон оголосило ДП "СЕТАМ". Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення підприємства.
"Пам’ятаєте ми розповідали про арештовані церкви, які торгувалися на СЕТАМі? І цей відомий заголовок в інтерв’ю нашого гендиректора Віктора Вишньова для УНН — Українські Національні Новини — “СЕТАМ у нас немає нічого святого”.
Тож ми виправляємося. Віддаємо одразу 7267 ікон і іконок безоплатно! Майно було конфісковано за порушення митних правил. Звертайтеся за вказаною в оголошенні адресою до 8 лютого 2020 року
Повідомлення про безоплатну передачу:
https://setam.net.ua/
https://setam.net.ua/
Релігійні організації можуть подавати заявки на отримання майна", — повідомили на підприємстві.
На сайті СЕТАМ оприлюднений перелік майна, яке вони планують передати.