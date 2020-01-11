СЕТАМ раздает иконы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Религиозные организации могут бесплатно получить иконы, которые были арестованы решением суда. О бесплатной раздаче икон объявило ГП "СЕТАМ". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение предприятия.
"Помните мы рассказывали об арестованых церквях, продовавшихся на СЕТАМ? И этот известный заголовок в интервью нашего гендиректора Виктора Вишнёва для УНН - Украинские Национальные Новости - "СЕТАМ у нас нет ничего святого".
Поэтому мы исправляемся. Отдаем сразу 7267 икон и иконок бесплатно! Имущество было конфисковано за нарушение таможенных правил. Обращайтесь по указанному в объявлении адресу до 8 февраля 2020.
Сообщение о безвозмездной передаче:
https://setam.net.ua/ freetransfer / povidomlennya-pro-mayno-dly a-bezoplatnoi-peredachi-октябрь 2325
https://setam.net.ua/ freetransfer / povidomlennya-pro-mayno-dly a-bezoplatnoi-peredachi-октябрь 2324
Религиозные организации могут подавать заявки на получение имущества", - сообщили на предприятии.
На сайте СЕТАМ обнародован перечень имущества, которое они планируют передать.