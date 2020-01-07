Серія А: Маліновський взяв участь у перемозі "Атланти" з рахунком 5:0
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У рамках першого у 2020 році, 18-го туру італійської Серії А "Аталанта" півзахисника національної збірної України Руслана Маліновського на власному полі декласувала "Парму" — 5:0. Про це передає УАФ, інформує УНН.
Наш футболіст розпочав поєдинок на лаві для запасних і з’явився на полі лише на 78-й хвилині.
Маючи в активі 34 очки, “Аталанта” посідає п’яту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Італії.
Додамо, що в цьому сезоні Маліновський провів у складі бергамців 21 матч, забив три м’ячі та віддав дві гольові передачі.