Серия А: Малиновский принял участие в победе "Атланты" со счетом 5:0
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В рамках первого в 2020 году, 18-го тура итальянской Серии А "Аталанта" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского на своем поле деклассировала "Парму" - 5:0. Об этом передает УАФ, информирует УНН.
Наш футболист начал поединок на скамейке запасных и появился на поле лишь на 78-й минуте.
Имея в активе 34 очка, “Аталанта” занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.
Добавим, что в этом сезоне Малиновский провел в составе бергамцев 21 матч, забил три мяча и отдал две голевые передачи.