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Середні та великі українські підприємства наростили прибуток на 76% - Прем'єр

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. За перші пів року прибуток середніх та великих українських підприємств сягнув 462 млрд грн, що на 76% більше, ніж торік. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Вперше за багато місяців почала відновлюватися аграрна галузь, зростання за рік вже на плюс 2,5%”, — сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що активне зростання йде по важливих секторах промисловості.

“Металургія виросла в цьому році на 7%, машинобудування на 10%, крім того, за перші півроку прибуток середніх та великих українських підприємств склав 462 млрд грн. Це на 76% більше, ніж торік. Ці кошти стають важливим джерелом внутрішніх інвестицій та зростання зарплат”, — розповів Шмигаль.

Доповнення

Зростання промислового виробництва в Україні у липні 2021 року у річному вираженні (проти аналогічного місяця минулого року) становило 0,2%, сповільнившись проти 1,1% росту місяцем раніше.

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин у недавньому особистому експертному коментарі зазначав, що індекс цін виробників промислової продукції продовжує прискорюватися за рахунок активного зростання цін на зовнішніх ринках. Так, у липні промислові ціни в Україні зросли на 2,6%, у тому числі за товарами, призначеними для використання за межами країни — на 3,5%; у річному вимірі промислова інфляція прискорилася до 42,2%, зокрема за товарами, призначеними для експорту — на 75,1%. З його слів, відповідне зростання вартості промислової продукції призводить до підвищення витрат виробників товарів, призначених для споживання, що підтримує значний внесок інфляції витрат у загальне підвищення споживчих цін.

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