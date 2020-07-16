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Серед українців розділилися думки щодо засудження СРСР як тоталітарного режиму

Серед українців розділилися думки щодо засудження СРСР як тоталітарного режиму

Київ • УНН

 • 11206 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Третина українців погоджується із засудженням СРСР як комуністичного тоталітарного режиму, що здійснював політику державного терору, тоді як трохи менше третини не підтримують таку позицію. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, передає УНН.

Так, за результатами дослідження, 34% українців погоджуються із засудженням СРСР як комуністичного тоталітарного режиму, що здійснював політику державного терору, як це передбачено законодавством України. Близько 31% не підтримують таке рішення, ще для 15% це байдуже, а 19% не визначилися зі своїм ставленням.

У Західному регіоні більше тих, хто погоджується із засудженням СРСР (47% "за" і 23% "проти"), у Центральному регіоні думки розділилися майже навпіл (35% "за" і 31% "проти").

На Сході та Півдні дещо більше негативних ставлень – 23-24% підтримують засудження СРСР і 35-37% не підтримують. Серед молодих людей традиційно більше байдужих, а серед людей старшого віку - менше байдужих і більше тих, хто не погоджується із засудженням СРСР. При цьому, частка тих, хто позитивно ставиться до засудження СРСР, майже однакова серед усіх вікових груп.

Дослідження було проведене з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитано 2000 осіб, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляв УНН, за результатами опитування, 33% українців шкодують про розпад СРСР, при цьому, половина українців — не шкодує.

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