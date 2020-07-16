Среди украинцев разделились мнения относительно осуждения СССР как тоталитарного режима
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Треть украинцев согласна с осуждением СССР как коммунистического тоталитарного режима, проводившего политику государственного террора, тогда как чуть менее трети не поддерживают такую позицию. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, передает УНН.
Так, по результатам исследования, 34% украинцев соглашаются с осуждением СССР как коммунистического тоталитарного режима, проводившего политику государственного террора, как это предусмотрено законодательством Украины. Около 31% не поддерживают такое решение, еще для 15% это безразлично, а 19% не определились со своим отношением.
В Западном регионе больше тех, кто согласен с осуждением СССР (47% "за" и 23% "против"), в Центральном регионе мнения разделились почти пополам (35% "за" и 31% "против").
На Востоке и Юге несколько больше негативных отношений - 23-24% поддерживают осуждение СССР и 35-37% не поддерживают. Среди молодых людей традиционно больше равнодушных, а среди людей старшего возраста - меньше равнодушных и больше тех, кто не согласен с осуждением СССР. При этом, доля тех, кто положительно относится к осуждению СССР, почти одинакова среди всех возрастных групп.
Исследование было проведено с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
Как сообщал УНН, по результатам опроса, 33% украинцев сожалеют о распаде СССР, при этом, половина украинцев - не жалеет.