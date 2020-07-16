Среди украинцев разделились мнения относительно осуждения СССР как тоталитарного режима

Так, по результатам исследования, 34% украинцев соглашаются с осуждением СССР как коммунистического тоталитарного режима, проводившего политику государственного террора, как это предусмотрено законодательством Украины. Около 31% не поддерживают такое решение, еще для 15% это безразлично, а 19% не определились со своим отношением.

В Западном регионе больше тех, кто согласен с осуждением СССР (47% "за" и 23% "против"), в Центральном регионе мнения разделились почти пополам (35% "за" и 31% "против").

На Востоке и Юге несколько больше негативных отношений - 23-24% поддерживают осуждение СССР и 35-37% не поддерживают. Среди молодых людей традиционно больше равнодушных, а среди людей старшего возраста - меньше равнодушных и больше тех, кто не согласен с осуждением СССР. При этом, доля тех, кто положительно относится к осуждению СССР, почти одинакова среди всех возрастных групп.

Исследование было проведено с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как сообщал УНН, по результатам опроса, 33% украинцев сожалеют о распаде СССР, при этом, половина украинцев - не жалеет.