Серед російських окупантів виявили хіміка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В окупаційному контингенті РФ виявили спеціаліста-хіміка, що може свідчити про підготовку хімічної атаки проти України. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує УНН.
Деталі
Як зазначили, чотири доби назад внаслідок бою з російськими військами біля Старомлинівки (на південь від Великої Новосілки, Донецька область) було знищено велику кількість окупантів.
Серед докуметів російських військових було знайдено посвідчення офіцера ЗС РФ вузькопрофільної спеціалізації Афтаєва Алєксандра Вікторовича.
Згідно документів, до загибелі в Україні Афтаєв служив у військовій частині 21222 - а це "Федеральне управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї" у місті Пенза.
До служби в армії він закінчив "Саратовский военный институт биологической и химической безопасности".
У такий спосіб отримані документи можуть свідчити про підготовку Росією теракту проти України із застосування хімічної зброї, написали у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.