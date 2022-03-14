Среди российских оккупантов обнаружили химика

Детали

Как отметили, четверо суток назад в результате боя с российскими войсками возле Старомлиновки (на юг от Великой Новоселки, Донецкая область) было уничтожено большое количество оккупантов.

Среди документов российских военных было найдено удостоверение офицера ВС РФ узкопрофильной специализации Афтаева Александра Викторовича.

Согласно документам, до гибели в Украине Афтаев служил в воинской части 21222 - а это "Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия" в городе Пенза.

До службы в армии он окончил "Саратовский военный институт биологической и химической безопасности".

Таким образом полученные документы могут свидетельствовать о подготовке Россией теракта против Украины по применению химического оружия, написали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.