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19:03 • 61957 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 111726 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 108630 просмотра

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15 марта, 12:52 • 83413 просмотра

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Среди российских оккупантов обнаружили химика

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. В оккупационном контингенте РФ обнаружили специалиста-химика, что может свидетельствовать о подготовке химической атаки против Украины. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, информирует УНН.

Детали

Как отметили, четверо суток назад в результате боя с российскими войсками возле Старомлиновки (на юг от Великой Новоселки, Донецкая область) было уничтожено большое количество оккупантов.

Среди документов российских военных было найдено удостоверение офицера ВС РФ узкопрофильной специализации Афтаева Александра Викторовича.

Согласно документам, до гибели в Украине Афтаев служил в воинской части 21222 - а это "Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия" в городе Пенза.

До службы в армии он окончил "Саратовский военный институт биологической и химической безопасности".

Таким образом полученные документы могут свидетельствовать о подготовке Россией теракта против Украины по применению химического оружия, написали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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