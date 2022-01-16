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Сербія назвала "скандальним" рішення Австралії про депортацію Джоковича

Сербія назвала "скандальним" рішення Австралії про депортацію Джоковича

Київ • УНН

 • 18526 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Прем'єр-міністр Сербії і сім'я Новака Джоковича в неділю засудили як "скандальну" депортацію Австралією тенісної зірки за те, що він не був вакцинованим проти COVID-19, а президент Сербії сказав, що йому завжди раді на батьківщині, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Сім'я Джоковича вказала в заяві, що вони "дуже розчаровані" рішенням австралійської влади, і що рішення суду пов'язане з "політикою та іншими інтересами". "Попри скандальну поведінку щодо Новака, ми вірили, що спорт переможе", – розповіла родина.

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч також назвала рішення про депортацію Джоковича "скандальним".

"Я розчарована... Я думаю, що це продемонструвало, як верховенство права функціонує, або, краще сказати, не функціонує, у деяких інших країнах. У будь-якому випадку я з нетерпінням чекаю побачити Новака Джоковича в нашій власній країні, в Сербії", - сказала Брнабіч журналістам у Белграді.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що розмовляв з Джоковичем після рішення суду. "Я сказав йому, що йому завжди раді в Сербії", - сказав Вучич журналістам.

Сербська тенісна асоціація (TSS) заявила, що "фарс закінчився" і "політика перемогла спорт".

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон після рішення суду щодо анлювання візи та депортації Джоковича зазначив, що "вітає рішення зміцнити наші кордони та забезпечити безпеку австралійців".

Що було раніше

16 січня зірка тенісу Новак Джокович програв у суді останню спробу залишитися в Австралії і був депортований.

Джокович тепер не може захистити свій титул на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу (Australian Open) у Мельбурні. У понеділок він мав зіграти свій перший матч.

Джокович не щеплений від COVID-19, і його віза була анульована, коли він прибув до Австралії 6 січня після питань про звільнення від вакцинації, яке дозволило б йому в'їхати. Проте в понеділок суддя скасував це рішення і розпорядився відпустити гравця з імміграційного центру для утримання під вартою. 14 січня Австралія знову анулювала візу зірки тенісу Новака Джоковича, цього разу з "міркувань щодо здоров'я та добробуту".

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