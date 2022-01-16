Сербія назвала "скандальним" рішення Австралії про депортацію Джоковича

КИЇВ. 16 січня. УНН. Прем'єр-міністр Сербії і сім'я Новака Джоковича в неділю засудили як "скандальну" депортацію Австралією тенісної зірки за те, що він не був вакцинованим проти COVID-19, а президент Сербії сказав, що йому завжди раді на батьківщині, пише УНН з посиланням на Reuters.