Сенцов у Європарламенті: Росія не хоче миру на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Український режисер Олег Сенцов закликав Європейський Союз не довіряти Путіну і запевнив, що головна ціль Путіна - поставити Україну на коліна. Про це він заявив під час виступу у приміщенні Європарламенту у французькому місті Страсбург, передає кореспондент УНН.
"Я не вірю Путіну і закликаю вас не вірити йому. Росія і Путін обов’язково обмануть, вони не хочуть миру на Донбасі і миру в Україні, вони хочуть бачити Україну на колінах", - сказав Сенцов.
За його словами, Україна наразі є найбільш єврооптимістичною країною у світі.
"Для нас немає іншого шляху розвитку та іншого виходу. Це для нас це питання виживання, як країни. Тому, кожного разу як хтось із вас подумає простягнути руку дружби Путіну через наші голови, пам’ятайте про 13 тисяч загиблих в Україні", - сказав Сенцов.
Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов сьогодні, 26 листопада, отримав премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова у французькому місті Страсбург в приміщенні Європарламенту.