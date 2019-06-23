Щонайменше 8 людей загинули під час вибуху нафтопроводу в Нігерії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Щонайменше вісім людей загинули в результаті вибуху нафтопроводу на південному сході Нігерії, кількість жертв може зрости. Про це з посиланням на поліцію і місцевих офіційних осіб повідомляє Africanews, передає УНН.
"Я вийшов на місце події, як тільки мені повідомили про аварію, ми нарахували не менше восьми обвуглених тіл, але я думаю, що їх може бути більше", - місцевий політик заявив Джеральд Офорджі.
Згідно з попередніми висновками, трубопровід "належить компанії Pipelines and Product Marketing Company (PPMC) і проходив технічне обслуговування в момент вибуху", згідно з тим же джерелом.
Аварія сталася в суботу в районі Ком Ком в Ойігбо, в той час як група інженерів проводила ремонтні роботи на трубопроводі.
За словами представника місцевої поліції "число жертв досі невідомо".
Як повідомляв УНН, в результаті вибуху в п'ятницю в шиїтській мечеті в східній частині Багдада загинуло щонайменше семеро людей.