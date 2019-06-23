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По меньшей мере 8 человек погибли при взрыве нефтепровода в Нигерии

Киев • УНН

 • 7115 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва нефтепровода на юго-востоке Нигерии, количество жертв может возрасти. Об этом со ссылкой на полицию и местных официальных лиц сообщает Africanews, передаёт УНН.

По меньшей мере 8 человек погибли при взрыве нефтепровода в Нигерии

"Я вышел на место происшествия, как только мне сообщили об аварии, мы насчитали не менее восьми обугленных тел, но я думаю, что их может быть больше", - местный политик заявил Джеральд Офорджи.

Согласно предварительным заключениям, трубопровод "принадлежит компании Pipelines and Product Marketing Company (PPMC) и проходил техническое обслуживание в момент взрыва", согласно тому же источнику.

Авария произошла в субботу в районе Ком Ком в Ойигбо, в то время как группа инженеров проводила ремонтные работы на трубопроводе.

По словам представителя местной полиции "число жертв до сих пор неизвестно".

Как сообщал УНН, в результате взрыва в пятницу в шиитской мечети в восточной части Багдада погибли по меньшей мере семь человек.

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