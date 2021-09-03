Що робити, якщо в "Дії" не відображається водійське посвідчення: у МВС дали роз'яснення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ пояснили водіям, що робити, коли в "Дії" не відображається водійське посвідчення і немає фото, передає УНН.
Цитата
“Keep calm and проходь верифікацію! Вам знадобиться „Електронний кабінет водія“, фото вашого документа та декілька хвилин часу”, — сказано у повідомленні.
Деталі
Послідовність дій наступна:
— авторизуйтеся в https://e-driver.hsc.gov.ua
— оберіть вкладку “Верифікація даних”
— оберіть “Уточнення даних в реєстрі посвідчень водія”
— додайте фото документа з обох сторін
— залиште коментар, що не так з вашим документом
— створіть і підтвердіть заяву.
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