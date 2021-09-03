Що робити, якщо в "Дії" не відображається водійське посвідчення: у МВС дали роз'яснення

Цитата

“Keep calm and проходь верифікацію! Вам знадобиться „Електронний кабінет водія“, фото вашого документа та декілька хвилин часу”, — сказано у повідомленні.

Деталі

Послідовність дій наступна:

— авторизуйтеся в https://e-driver.hsc.gov.ua

— оберіть вкладку “Верифікація даних”

— оберіть “Уточнення даних в реєстрі посвідчень водія”

— додайте фото документа з обох сторін

— залиште коментар, що не так з вашим документом

— створіть і підтвердіть заяву.

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